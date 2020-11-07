07.11.2020 (09:06)

Сотрудники 170-й ВАИ провели профилактическую акцию «Автошина»

Военные автоинспекторы 170-й военной автомобильной инспекции (ВАИ) в рамках проведения месячника «За безопасность дорожного движения» в объединениях, соединениях, воинских частях и организациях Вооруженных Сил Российской Федерации провели профилактическую акцию «Автошина» с военнослужащими в Кемеровской области со 2 по 7 ноября 2020 г.

Профилактическая акция проводилась с целью повышения эффективности работы по обеспечению безопасности дорожного движения в 177 военной автомобильной инспекции, недопущения ДТП с участием транспортных средств ВАИ и транспортных средств физических лиц под управлением военнослужащих ВАИ.

В ходе проведения акции сотрудники ВАИ проверяли состояние автомобильных шин и осуществляли проверку готовности автомобильной техники воинских частей к безопасной эксплуатации в зимний период.

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