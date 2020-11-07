07.11.2020 (09:04)

Делегация Совета шефов воинских частей поздравила военных разведчиков прославленного соединения

Делегация Совета шефов по традиции приняла участие в чествовании разведчиков гвардейской дважды Краснознаменной Витебско-Новгородской танковой дивизии. По представлению командования соединения по итогам года переходящий Приз имени Героя России подполковника Ю.Д.Шадуры лучшему подразделению передан разведроте Ленинградско-Павловского мотострелкового полка.

В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войны впервые вручены Приз имени Героя Советcкого Союза В.Т.Казанцева и Приз имени Героя Советского Союза В.А.Колонова. Отличившимся разведчикам были вручены Благодарственные письма депутата Государственной Думы РФ, сопредседателя Совета шефов Дмитрия Вяткина. Член Совета шефов Николай Кривошеев вручил памятные медали двадцати пяти участникам команды дивизии, ставшей призером Всеармейского конкурса "Отличник войсковой разведки".

"Очень важно, чтобы гвардейцы видели оценку своей службы, как знак доверия и высокой чести быть на передовой в защите Родины, знали о тех настоящих, реальных Героях, кто свершил удивительные подвиги, спасая страну и мир от фашистов и террористов, понимали, что сами являются продолжателями их дела, наследниками их славы", – прокомментировал событие председатель Совета шефов Игорь Михайлов. Шефы посетили штаб соединения и будущую мемориальную комнату дважды Героя Советского Союза Семена Хохрякова, провели встречу с командованием и обсудили вопросы подготовки к Дню ракетных войск и артиллерии.

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