Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.11.2020 (09:02)

Разведчики ВВО в Республике Бурятия преодолели полосу препятствий «Тропа разведчика»

Разведчики объединения Восточного военного округа (ВВО) в ходе тактико-специального занятия преодолели полосу препятствий «Тропа разведчика», уничтожили условного противника и захватили пленного на полигоне «Дивизионный» в Республике Бурятия.

Километровая полоса препятствий, включает более 30 элементов, в том числе каменные стены, подземные ходы, подвесные мосты, заграждения из колючей проволоки, фрагменты городских сооружений и др.

Разведчики отработали действия по отражению нападения условного противника в дневное и ночное время суток, выполнили учебно-боевые стрельбы из всех видов вооружения по мишеням показав высокие результаты.

Кроме того, в летнем периоде обучения военнослужащие соединений общевойсковой армии приняли участие в двухсторонних тактических учениях на полигоне «Бурдуны». В рамках этих учений впервые военнослужащие выполнили десантирование штурмовым способом с вертолетов армейской авиации, а также отработали задачи в условиях высокогорной местности с применением беспилотных летательных аппаратов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Юнармейцы ЕАО провели соревнования по стрельбе из пневматической винтовки
Подразделения РХБ защиты ВВО в Забайкалье проводят ежедневную дезинфекцию военных объектов
Военные психологи общевойскового объединения ВВО в Бурятии начали изучение новобранцев
В Приморье сотрудники ВАИ ВВО завершили акцию «Автошина»

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false