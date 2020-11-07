07.11.2020 (09:02)

Разведчики ВВО в Республике Бурятия преодолели полосу препятствий «Тропа разведчика»

Разведчики объединения Восточного военного округа (ВВО) в ходе тактико-специального занятия преодолели полосу препятствий «Тропа разведчика», уничтожили условного противника и захватили пленного на полигоне «Дивизионный» в Республике Бурятия.

Километровая полоса препятствий, включает более 30 элементов, в том числе каменные стены, подземные ходы, подвесные мосты, заграждения из колючей проволоки, фрагменты городских сооружений и др.

Разведчики отработали действия по отражению нападения условного противника в дневное и ночное время суток, выполнили учебно-боевые стрельбы из всех видов вооружения по мишеням показав высокие результаты.

Кроме того, в летнем периоде обучения военнослужащие соединений общевойсковой армии приняли участие в двухсторонних тактических учениях на полигоне «Бурдуны». В рамках этих учений впервые военнослужащие выполнили десантирование штурмовым способом с вертолетов армейской авиации, а также отработали задачи в условиях высокогорной местности с применением беспилотных летательных аппаратов.

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