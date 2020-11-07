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07.11.2020 (09:00)

Юнармейцы ЕАО провели соревнования по стрельбе из пневматической винтовки

Юнармейцы Еврейской автономной области провели соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. Мероприятие состоялось в Биробиджане.

Юноши и девушки состязались в меткости стрельбы из винтовки с расстояния 10 метров, по условиям соревнований каждому участнику предоставлялось три пристрелочных выстрела и пять на зачет.

Всего в соревнованиях приняло участие 13 команд. По итогам игры в командном зачёте первое место заняла команда кадетов ДОСААФ. Победителям и призерам были вручены награды и ценные подарки.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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