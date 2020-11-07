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07.11.2020 (08:58)

Подразделения РХБ защиты ВВО в Забайкалье проводят ежедневную дезинфекцию военных объектов

Расчеты специальной обработки подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае,  проводят профилактическую дезинфекцию военных объектов.

Мероприятия по дезинфекции выполняются ежедневно с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции и других инфекционных заболеваний среди военнослужащих и гражданского персонала.

Личный состав подразделений РХБ защиты оснащён автономными комплектами дезинфекции ДКВ-1К с универсальным дезинфицирующим раствором ДТС-ГК на основе гипохлорита кальция, а также средствами индивидуальной защиты органов дыхания, кожи лица и глаз.

Ежедневно специальной обработке подвергаются контрольно-пропускные пункты, места проживания личного состава, столовые, клубы и дежурные транспортные средства.

Всего в проведении дезинфекции задействовано более 50 военнослужащих из состава подразделения РХБ защиты.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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