07.11.2020 (08:58)
Подразделения РХБ защиты ВВО в Забайкалье проводят ежедневную дезинфекцию военных объектов
Расчеты специальной обработки подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, проводят профилактическую дезинфекцию военных объектов.
Мероприятия по дезинфекции выполняются ежедневно с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции и других инфекционных заболеваний среди военнослужащих и гражданского персонала.
Личный состав подразделений РХБ защиты оснащён автономными комплектами дезинфекции ДКВ-1К с универсальным дезинфицирующим раствором ДТС-ГК на основе гипохлорита кальция, а также средствами индивидуальной защиты органов дыхания, кожи лица и глаз.
Ежедневно специальной обработке подвергаются контрольно-пропускные пункты, места проживания личного состава, столовые, клубы и дежурные транспортные средства.
Всего в проведении дезинфекции задействовано более 50 военнослужащих из состава подразделения РХБ защиты.