07.11.2020 (08:57)

Военные психологи общевойскового объединения ВВО в Бурятии начали изучение новобранцев

В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, военные психологи начали изучение новобранцев текущего призыва.

Военнослужащие уже поставлены на все виды довольствия. При распределении по учебным подразделениям был учтен уровень их образования, состояние здоровья, ранее полученная специальность, особенности характера и другие данные.

В настоящее время с молодым пополнением активно работают войсковые психологи. Их задача комплексно изучить молодое пополнение и подготовить для командиров подразделений рекомендации по организации учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей каждого военнослужащего.

По данным психологов большинство призывников сделали выбор в пользу военной службы. Для 25% от общего числа изученных молодых людей этот выбор обусловлен еще и желанием в дальнейшем продолжить военную службу по контракту.

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