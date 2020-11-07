07.11.2020 (07:11)

В Приморье сотрудники ВАИ ВВО завершили акцию «Автошина»

В Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) сотрудниками территориальной военной автомобильной инспекции (ВАИ) проведена акция «Автошина».

В Уссурийском местном гарнизоне данное мероприятие проводится регулярно, в целях пресечения использования транспортных средств с автошинами, остаточная глубина рисунка протектора которых менее допустимой. Также военные автоинспекторы проверяли состояние автошин на предмет пробоев, порезов и разрывов. Кроме того проверены правильность установки дисков, наличие всех гаек (болтов) и шпилек крепления.

Военные автоинспекторы проверили состояние автомобильных шин транспортных средств и общую готовность техники соединений и воинских частей к эксплуатации в зимнем периоде обучения.

Акция «Автошина» проводилась военнослужащими ВАИ с 2 по 7 ноября 2020 года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице