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07.11.2020 (07:11)

В Приморье сотрудники ВАИ ВВО завершили акцию «Автошина»

В Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) сотрудниками территориальной военной автомобильной инспекции (ВАИ) проведена акция «Автошина».

В Уссурийском местном гарнизоне данное мероприятие проводится регулярно, в целях пресечения использования транспортных средств с автошинами, остаточная глубина рисунка протектора которых менее допустимой. Также военные автоинспекторы  проверяли состояние автошин на предмет пробоев, порезов и разрывов. Кроме того проверены правильность установки дисков,  наличие всех гаек (болтов) и шпилек крепления.

Военные автоинспекторы проверили состояние автомобильных шин транспортных средств и общую готовность техники соединений и воинских частей к эксплуатации в зимнем периоде обучения.

Акция «Автошина» проводилась военнослужащими ВАИ с 2 по 7 ноября 2020 года.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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