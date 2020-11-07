07.11.2020 (07:11)
В Приморье сотрудники ВАИ ВВО завершили акцию «Автошина»
В Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) сотрудниками территориальной военной автомобильной инспекции (ВАИ) проведена акция «Автошина».
В Уссурийском местном гарнизоне данное мероприятие проводится регулярно, в целях пресечения использования транспортных средств с автошинами, остаточная глубина рисунка протектора которых менее допустимой. Также военные автоинспекторы проверяли состояние автошин на предмет пробоев, порезов и разрывов. Кроме того проверены правильность установки дисков, наличие всех гаек (болтов) и шпилек крепления.
Военные автоинспекторы проверили состояние автомобильных шин транспортных средств и общую готовность техники соединений и воинских частей к эксплуатации в зимнем периоде обучения.
Акция «Автошина» проводилась военнослужащими ВАИ с 2 по 7 ноября 2020 года.