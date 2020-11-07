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07.11.2020 (06:53)

Первые военнослужащие воинских частей общевойсковой армии ВВО, выслужившие установленный срок военной службы по призыву, уволены в запас

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, первые военнослужащие по призыву, выслужившие установленный срок отправлены к местам проживания и постановки на воинский учет.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в воинских частях исключены торжественные мероприятия. Перед убытием каждому военнослужащему выдаются средства индивидуальной защиты - антибактериальные гели для обработки рук, медицинские перчатки и маски в количестве, рассчитанном на время пути до места проживания.

Закупка билетов для следования на железнодорожном, автомобильном и авиационном транспорте осуществляется заблаговременно по воинским перевозочным документам, дающим военнослужащим право бесплатного проезда к месту постановки на учет по месту жительства.

Доставка военнослужащих к вокзалам и аэропортам производится на служебном автотранспорте, прошедшем специальную обработку.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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