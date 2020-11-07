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07.11.2020 (06:31)

Новобранцы ВВО в Забайкалье начали изучение программы общевойсковой подготовки

Новобранцы, прибывшие для прохождения военной службы в соединения и воинские части общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, в рамках осеннего призыва 2020 года, начали обучение по программе общевойсковой подготовки.

С молодым пополнением проводится комплекс занятий по тактической подготовке, военной медицине, РХБ защите и топографии. Новобранцы выполняют нормативы по стрельбе из стрелкового оружия, а также изучают технические характеристики, правила эксплуатации и обслуживание вооружения, боевой и специальной техники, а также требования общевоинских уставов.

По окончании курса подготовки в местах прохождения службы военнослужащие примут присягу, с последующим распределением по подразделениям.

Всего в ходе осеннего призыва 2020 года соединения и воинские части  ВВО в Забайкалье пополнят около 1 тыс. человек.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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