07.11.2020 (06:21)

Драматический театр Тихоокеанского флота готовит для военных моряков и членов семей военнослужащих премьеру спектакля

В декабре, в канун новогодних праздников, Драматический театр Тихоокеанского флота представит вниманию военнослужащих флота, жителей приморской столицы, премьеру комедии в одном действии «Бог Резни». В постановке спектакля по пьесе известного французского драматурга и актрисы Ясмины Реза, занято четыре артиста театра, которые уже завершают репетиции.

Изначально руководство Драмтеатра ТОФ готовило для предстоящего спектакля сцену Малого зала Дома офицеров Флота (ДОФ), но в связи с действующими карантинными мерами и необходимостью соблюдения социальной дистанции, было принято решение сделать камерный формат премьеры в Большом зале ДОФ.

В рамках договоренности с одним из самых популярных телеканалов региона - «ОТВ-Прим», премьеру комедии будут снимать на несколько профессиональных камер для показа по телевидению и в сети Интернет. Также запись спектакль запишут на компакт-диски и передадут для показа личному составу на кораблях и в частях флота, а также в отдалённых гарнизонах.

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