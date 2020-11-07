07.11.2020 (05:57)

Команда летчиков морской авиации одержала первую победу на хоккейном турнире за Кубок командующего Подводными силами ТОФ

На Камчатке команда «Звезда», за которую играют военнослужащие авиаполка войск и сил на Северо-востоке России, одержала уверенную победу в своей первой игре хоккейного турнира на кубок командующего Подводными силами ТОФ.

В стартовой игре команда «Звезда» встречалась с командой «Строитель» из города Елизово. С первых минут встречи игроки «Звезды» завладели инициативой и до конца третьего периода не позволили своим соперникам построить свою игру. В итоге «Звезда» победила с крупным счетом 20-5.

Хоккейная команда «Звезда» считается одной из сильнейших команд Камчатского края и одним из претендентов на призовые места данного турнира.

В прошлом году на турнире на кубок командующего Подводными силами ТОФ «Звезда» надежно сыграла на протяжении всего первенства и завоевала «серебро».

Престижный турнир по хоккею стартовал в Вилючинске (Камчатский край) на ледовом катке «Айсберг» 4 ноября. Чемпионат проводится с 2010 года и считается одним их самых престижных соревнований по хоккею на Камчатке. В этом году в нем принимают участие 15 сильнейших команд из Петропавловска-Камчатского, Елизово и Вилючинска. Главными задачами турнира является популяризация и развитие хоккея с шайбой, а также привлечение населения Камчатского края к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

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