07.11.2020 (05:45)

Инспектора ВАИ ВВО на Сахалине и Курильских островах провели занятия по эксплуатации автотранспорта в зимних условиях

На Сахалине и Курильских островах сотрудниками военной автоинспекции (ВАИ) Восточного военного округа проведены занятия с военнослужащими соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа по порядку подготовки и эксплуатации автомобильного транспорта в условиях низких температур.

Совместно с офицерами автомобильной службы армейского корпуса

ВВО, на специально оборудованных площадках, инспектора Сахалинского территориального ВАИ провели плановый смотр готовности военного и личного автотранспорта к эксплуатации в зимних условиях. Военнослужащие представили сотрудникам ВАИ готовность автомобильных шин и дисков, техническое состояние рулевых и тормозных систем автомобиля, наличие и исправность огнетушителей, медицинских аптечек, незамерзающих жидкостей в бочках омывателя стёкол.

В рамках обеспечения безопасности дорожного движения у военнослужащих имеющих детей проверено наличие автомобильных кресел, закрепляющих устройств и их соответствие возрасту ребенка, а также комплектность ремней безопасности на заднем ряду сидений.

Кроме того, сотрудники ВАИ напомнили участникам занятий, что соблюдение правил дорожного движения, скоростного режима, а также своевременное обслуживание автомобиля позволяют сохранить жизнь и здоровье военнослужащих и членов их семей.

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