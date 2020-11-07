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07.11.2020 (04:44)

В Бурятии стартовали учебно-методические сборы с военнослужащими младшего командирского состава ВВО

В соединениях и частях общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на территории Республики Бурятия, стартовали учебно-методические сборы с военнослужащими младшего командного состава. Данные сборы проходят под руководством командиров соединений и воинских частей.

Особенностью  сборов является доведение до сержантского состава  форм и методов проведения занятий по тактической, технической, специальной, физической подготовкам, а также РХБ защите,  связи.

Также в ходе проведения сборов с младшими командирами пройдут контрольные занятия по строевой, физической, тактико-специальной подготовке и выполнению нормативов в ходе проведения контрольных стрельб из стрелкового оружия.

Проведение данных сборов направлено на повышение уровня личной профессиональной подготовки данной категории военнослужащих, а также выработке приемов и методик преподавания основных дисциплин боевой подготовки.

В сборах  принимают участие  военнослужащие  младшего командного  состава, проходящие  службу на сержантских должностях.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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