07.11.2020 (04:44)

В Бурятии стартовали учебно-методические сборы с военнослужащими младшего командирского состава ВВО

В соединениях и частях общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на территории Республики Бурятия, стартовали учебно-методические сборы с военнослужащими младшего командного состава. Данные сборы проходят под руководством командиров соединений и воинских частей.

Особенностью сборов является доведение до сержантского состава форм и методов проведения занятий по тактической, технической, специальной, физической подготовкам, а также РХБ защите, связи.

Также в ходе проведения сборов с младшими командирами пройдут контрольные занятия по строевой, физической, тактико-специальной подготовке и выполнению нормативов в ходе проведения контрольных стрельб из стрелкового оружия.

Проведение данных сборов направлено на повышение уровня личной профессиональной подготовки данной категории военнослужащих, а также выработке приемов и методик преподавания основных дисциплин боевой подготовки.

В сборах принимают участие военнослужащие младшего командного состава, проходящие службу на сержантских должностях.

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