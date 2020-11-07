07.11.2020 (04:56)
На Камчатке инженерный состав морской авиации ТОФ начал подготовку авиатехники к зимним условиям эксплуатации
На аэродроме Елизово Камчатского края началась плановая подготовка самолетов морской авиации Тихоокеанского флота к эксплуатации в зимнем периоде.
Специалисты инженерно-авиационной службы отдельного смешанного полка Войск и сил на Северо-востоке России выполняют работы по осмотру двигателей, топливных баков, проверяют работоспособность систем, узлов и оборудования, а также проводят замену масла и специальных жидкостей. Кроме того, на аэродроме проводится проверка аэродромных сооружений и средств обеспечения полетов.
При выполнении мероприятий сезонного обслуживания особое внимание уделяется особенностям эксплуатации каждого типа самолёта и решаемые им задачи.
По итогам выполненных работ будут выданы все необходимые разрешения на дальнейшую эксплуатацию авиационной техники.