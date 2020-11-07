07.11.2020 (04:40)

В небе Приморья молодые летчики Восточного военного округа провели учебные воздушные бои

Молодые летчики авиационного соединения, базирующегося на аэродроме Центральная Угловая под Владивостоком, в рамках плана боевой подготовки провели полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя с самолетами условного противника

В ходе выполнения полётов лётчики, которые только в прошлом году одели лейтенантские погоны, на самолетах МиГ-31БМ, Су-30М2 и Су-35С выполнили сложные упражнения курса боевой подготовки в небе. Особое внимание уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях и условным применением вооружения истребителей.

В ходе тактического противоборства, при отработке задач современного маневренного воздушного боя, экипажи поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника.

Во время выполнения задач, полёты выполнялись на больших, малых и предельно малых высотах.

Всего к учебным полётам привлекалось 10 экипажей истребителей.

Ранее, в ходе сборов молодых офицеров, летчики ВВО в районе полигона Солнечная долина, в Приморском крае, провели более 20 практических пусков ракет класса «воздух-воздух».

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