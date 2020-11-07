07.11.2020 (00:30)

Тульские десантники посетили уникальную передвижную выставку, посвященную Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., - «Поезд Победы»

В рамках проведения мероприятий, посвященных 75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, военнослужащие Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения посетили уникальную экспозицию «Поезд Победы».

Уникальный музей с экспозицией, показывающей быт людей во время войны принял гвардейцев-десантников на городском вокзале. Каждый из восьми вагонов поезда символизирует определенный этап, – от мирного времени до ужасов концлагеря, госпиталей и возвращения солдат той войны домой.

Военнослужащие соединения не только увидели жизнь и быт довоенного Ленинграда, но и оказались в окопе во время сражения, «помогли» раненым солдатам, поприсутствовали при подготовке командованием наступательной операции и замысла операции «Багратион». Особую реалистичность и возможность почувствовать атмосферу того времени в ходе экскурсии на каждой точке придают интерьеры передвижного музея, сопровождаемые видео и аудиоэффектами, подлинные реквизиты и мелкие детали, мимо которых нельзя пройти мимо.

Сама экспозиция собиралась около двух месяцев, также отдельно снимались все звуки и видео. До этого еще долго готовили манекены. В экспозиции около четырех тысяч реквизитов, в том числе подлинных и 150 скульптур.

В поезде 8 вагонов и 12 экспозиций. Всех посетителей впускают с соблюдением всех мер безопасности. На входе военнослужащим измерили температуру, выдали маски и перчатки.

«Поезд Победы» уже побывал в Пскове, Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске и Смоленске. Впереди еще восемь городов, в том числе Курск, Керчь и Севастополь.



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