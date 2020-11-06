06.11.2020 (20:29)
В инженерных войсках особое внимание уделяется подготовке сержантского состава
В инженерных войсках Вооруженных Сил Российской Федерации уделяет особое внимание качественной подготовке сержантского состава.
В соединениях и воинских частях действуют советы сержантов, в состав которых ежегодно избираются наиболее подготовленные и опытные военнослужащие.
Они тесно взаимодействуют с командирами в вопросах формирования сержантского корпуса, воспитания и обучения младшего командного состава, а также подготовке рядового состава для выполнения задач по предназначению.
Ежегодно результаты работы советов сержантов подводят на учебно-методических сборах. В них принимают участие представители советов сержантов соединений и воинских частей инженерных войск непосредственного подчинения, а также военных округов и Северного флота. В ходе слета проводят методические, практические и показные занятия.