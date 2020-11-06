06.11.2020 (20:25)

Современные технические средства разведки сократили время от обнаружения целей до их поражения

Поступающие в разведывательные подразделения новейшие технические средства существенно сократили временной цикл от обнаружения до поражения цели.

Это позволило вскрывать объекты противника на всю глубину зоны ответственности разведывательных подразделений в реальном времени.

Военнослужащие разведывательных подразделений могут использовать любую технику в зависимости от задач, владеют навыками управления различными транспортными средствами и боевых машин.

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