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06.11.2020 (20:25)

Современные технические средства разведки сократили время от обнаружения целей до их поражения

Поступающие в разведывательные подразделения новейшие технические средства существенно сократили временной цикл от обнаружения до поражения цели.

Это позволило вскрывать объекты противника на всю глубину зоны ответственности разведывательных подразделений в реальном времени.

Военнослужащие разведывательных подразделений могут использовать любую технику в зависимости от задач, владеют навыками управления различными транспортными средствами и боевых машин.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Сухопутные войска
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