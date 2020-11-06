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06.11.2020 (20:14)

В Нижегородской области прошло специальное занятия по маскировке со снайперами ЗВО

На полигоне Мулино в Нижегородской области прошло специальное занятие по маскировке с ротой снайперов отдельной танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО).

В рамках занятия военнослужащие учились выбору правильной и выгодной позиции для ведения огня, обеспечению маскировки огневой позиции в соответствии с природными особенностями местности, бесшумному и незаметному занятию нового рубежа. Маскировка военнослужащих осуществлялась как штатными, так и полевыми, естественными маскировочными средствами местности.

После успешного занятия огневых точек снайперы произвели более 1500 боевых выстрелов по статическим и динамическим мишеням из укрытий на расстоянии от 400 до 1500 метров. Стрельба велась из винтовок СВД и ВСС «Винторез».

В специальном занятии приняли участие более 50 снайперов отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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