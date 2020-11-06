06.11.2020 (20:10)

Расчёты С-300 «Фаворит» Ленинградского объединения ВВС и ПВО отразили массированный налет условного противника

В Ленинградской области боевые расчёты зенитной ракетной системы С-300 «Фаворит» зенитного ракетного дивизиона Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) отразили массированный авиационный удар условного противника.

В ходе тактического учения зенитчики отработали нормативы по переводу техники из боевого положения в походное и из походного в боевое, а также нормативы по заряжанию пусковых установок зенитными управляемыми ракетами.

Кроме того, военнослужащие совершили марш на учебную позицию, произвели маскировку военной техники, после чего успешно отразили учебные налёты условного противника.

Программа тренировочных налетов включила в себя одновременное воздействие на зенитную ракетную систему целей, представляющих повышенную сложность для боевых расчетов: сверхскоростных, высокоманевренных, баллистических и целей, летящих на предельно малых высотах.

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