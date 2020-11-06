06.11.2020 (19:27)

Десантники из Уссурийска провели урок профориентации с воспитанниками Центра содействия семейному устройству детей-сирот

Военнослужащие отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Приморья в День военного разведчика навестили воспитанников Центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Уссурийске.

Десантники прибыли в гости с флагами, в полной амуниции, со страйкбольными копиями стрелкового оружия, а также сладким угощением для ребят.

Как признался командир подразделения, Дмитрий Иванов решение о визите в детский дом единогласно было принято всеми разведчиками.

«Здесь ребята с раннего возраста воспитываются в строгости и приучены к порядку. Это роднит их с распорядком у нас, дает своеобразное преимущество во время срочной и контрактной службы. Потому мы решили именно здесь провести урок профориентации. В этом учреждении есть толковые парни, спортсмены. Нам лишь остается рассказать им, что представляет собой карьера военнослужащего, какие в ней плюсы. Ну и, конечно же, куда денешься от романтики, о которой мечтают все мальчишки. А это именно служба в ВДВ и в ее элитных подразделениях — в разведке», — рассказал офицер.

В Уссурийском Центре содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, действует отряд Юнармии, в который записались 11 старшеклассников. Как отметил в беседе с военнослужащими командир юнармейского подразделения Денис Левченко, сам он собрался испытать судьбу при поступлении в учебное заведение Минобороны России. Но если не пройдет конкурс, он готов став призывником.

Разведчики-десантники в неформальной обстановке пообщались с воспитанниками центра, в ходе беседы военнослужащие рассказали об особенностях военной службы, характеристиках вооружения, используемого в войсках, ответили на вопросы школьников. К слову, десантники решили не брать с собой в учебное заведение боевое оружие и ограничились копиями.

В свою очередь воспитатели детского дома попросили десантников почаще бывать в их учреждении, чтобы мальчишкам было на кого равняться.



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