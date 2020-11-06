06.11.2020 (19:23)

Стартовал командный турнир Всероссийского чемпионата по киберспорту «Юнармеец в сети»

О начале Всероссийского чемпионата по киберспорту «Юнармеец в сети» объявили в октябре, и практически сразу же он расколол движение «Юнармия» на участников и болельщиков. Тысячи геймеров со всех уголков России оказались в одном месте в одно время — в сети.

«Совместить приятное с полезным! Сейчас, когда из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки активисты юнармейского движения вынуждены находиться большую часть времени дома, мы решили не просто занять их любимым делом. Мы дали ребятам возможность развиваться в этом направлении, ведь киберспорт становится все более и более популярным в нашей стране. Ну и чтобы, так сказать, совместить приятное с полезным мы учредили отменные призы. За них развернулась нешуточная борьба, первый этап турнира это доказывает», — рассказал директор департамента военно-патриотического воспитания движения «Юнармия» Антон Кузнецов.

Всероссийский чемпионат по киберспорту «Юнармеец в сети» дал возможность любителям компьютерных игр проявить себя в полной мере. Состязания проходят как в личном, так и командном зачете. Первый раунд позади: завершен этап однодневных соревнований по Dota 2, LeagueOf Legends, Legends Of Runeterra, Brawl Stars, WOT Blitz, Free Fire, PUBG Mobile. Главная интрига чемпионата по киберспорту еще впереди — 6 ноября стартует основной командный турнир в таких дисциплинах, как World of Tanks (3x3) и Valorant (5x5). Главный приз — игровая приставка PlayStation 5.

За участниками сражений каждый день можно наблюдать в прямом эфире на сайте «Юнармии» или в группе движения в социальной сети ВКонтакте. Настоящие шоу от киберспортсменов в красных беретах комментируют профессиональные арбитры — они выходят в эфир из студии, специально оборудованной в Центральном Доме Юнармии.

Напомним, соревнования стартовали 12 октября и продлятся до 15 ноября.

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