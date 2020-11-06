06.11.2020 (18:11)

Выпускники школы техников РВСН отправились в войска воинским эшелоном

Более 700 курсантов школы техников Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), расположенной в Капустином Яре (Астраханская область), получивших специальности механиков-водителей многоосных шасси МАЗ-543, сдали выпускные экзамены по вождению самоходных пусковых установок и специальных колесных шасси МАЗ-543 и МЗКТ-7930 и были направлены для прохождения дальнейшей службы в войска воинским эшелоном.

Воинский эшелон проделает путь через города и станции Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Тюменской областей, а в Новосибирске состав будет объединён со вторым воинским эшелоном, вышедшим из Волгоградской области.

При подготовке воинского эшелона был проведен комплекс мероприятий по дезинфекции и санитарной обработке. Военнослужащие были обеспечены средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками, антисептиками и перчатками для рук).

Перед отправлением состава была также проведена термометрия температуры тела всех выпускников.

Обучение курсантов проходит с применением новейших тренажерных комплексов. Это современные компьютерные имитаторы, предназначенные для обучения механиков-водителей самоходных пусковых установок и многоцелевых тягачей МАЗ-543.

Электроника данных тренажеров позволяет в 3D-формате до автоматизма отрабатывать навыки вождения по труднопроходимым дорогам и бездорожью в любое время года с имитацией боевых и экстремальных условий. Наряду с общетехническими предметами курсанты изучали и гуманитарные дисциплины, в частности, техническую механику, социологию, философию и др.

После сдачи выпускных экзаменов курсанты получают удостоверение механика-водителя многоосных шасси МАЗ-543, водителей автомобилей с категориями «Д» и «Е» и направляются для прохождения дальнейшей службы в воинские части и соединения РВСН.

Ежегодно из стен школы техников РВСН выпускается более 2 тыс. специалистов автомобильной службы для соединений РВСН.

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