06.11.2020 (18:05)

Главком ВМФ проверил работу НИИ кораблестроения и вооружения по военно-научному сопровождению надводного и подводного кораблестроения

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов проверил работу Научно-исследовательского института кораблестроения и вооружения Военного учебно-научного центра ВМФ в Санкт-Петербурге.

Адмирал Николай Евменов в сопровождении начальников профильных органов управления осмотрел экспериментальную, научную и материальную базу института, заслушал доклады руководства НИИ кораблестроения и вооружения.

Также главком ВМФ провел рабочее совещание в институте, где были рассмотрены вопросы военно-научного сопровождения проектирования, строительства и испытаний надводных кораблей и подводных лодок новых поколений, которыми оснащается Военно-Морской Флот.

Адмирал Николай Евменов поставил задачи руководству Военного учебно-научного центра ВМФ, руководству НИИ, обратив внимание на дальнейшую результативную работу с представителями проектно-конструкторских бюро, судостроительных заводов в интересах создания кораблей, которые определяют перспективу Военно-Морского Флота.

«Мы четко должны смотреть как на ближнесрочную перспективу развития всех составляющих ВМФ, так и на долгосрочную с учетом огромной географии военно-морского присутствия наших сил в Мировом океане. Особое внимание обращаю на дальнейшую реализацию направлений военного кораблестроения для Арктической зоны», — сказал главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов на совещании.

Объектом исследований института являются технологии создания подводных лодок и надводных кораблей, комплексов их оружия, в том числе ракетных, и вооружения, энергетика, корабельные системы автоматического управления, а также условия обитаемости личного состава. НИИ обеспечивает сопровождение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых организациями и предприятиями промышленности по государственному оборонному заказу, научное обеспечение эксплуатации кораблей, их вооружения и военной техники.

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