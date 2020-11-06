06.11.2020 (17:36)
Более 2 тыс. задач выполнили подразделения РХБ защиты танковой армии ЗВО в летнем периоде обучения
В летнем периоде обучения военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) выполнили более 2 тыс. задач различной сложности из них около 700 выполнялись в ночное время суток.
В ходе мероприятий спецобработки и боевой подготовки военнослужащие применяли станции радиационной и химической разведки РХМ-6-01, автомобильные лаборатории экспресс-анализа обстановки АЛ-4, разведывательно-дозорные машины радиационной и химической разведки БРДМ-2РХ, а также с применением разведывательных химических машин на базе БРДМ-2 отрабатывали задачи по разведке маршрутов движения, района сосредоточения войск, командных пунктов, стартовых и огневых позиций танковых, мотострелковых, зенитных и артиллерийских подразделений соединения на штатной технике, преодолению зараженного участка местности в пешем порядке и на спецтехнике.
В полевых условиях специалисты РХБ защиты также осуществляли контроль радиоактивного заражения вооружения и военной техники, обмундирования и снаряжения подразделений, поверхностей зданий, продовольствия и воды и мероприятия по их дегазации.