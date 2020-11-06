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06.11.2020 (17:20)

В Тульском воздушно-десантном соединении прошли занятия по вождению боевых машин и автомобильной техники

В Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении проводятся занятия по вождению боевых машин. В ходе занятий, проводимых под руководством командира соединения гвардии полковника Евгения Тонких, десантники на практике выполнили зачетные упражнения на боевых машинах десанта БМД-2, показав при этом хорошие и отличные навыки владения штатной техникой. Первыми упражнение на боевых машинах десанта БМД-2 выполнили командиры всех степеней.

Кроме того, было проведено занятие по вождению штатной автомобильной техники, на котором военнослужащие выполнили зачетное упражнение на автомобилях КамАЗ. Основной упор в ходе занятий обращался на практические навыки военнослужащих.

Всего в занятиях участвовали свыше 100 военнослужащих соединения, было задействовано более 20 единиц техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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