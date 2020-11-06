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06.11.2020 (17:11)

В Подмосковье подразделения РХБ защиты получили более тонны специального раствора для спецобработки военных и гражданских объектов

В Подмосковье военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа получили более тонны химического раствора ДТС-ГК для проведения спецобработки военных и гражданских объектов на территории региона.

Специалистами РХБ защиты будут обработаны учебные заведения, детские сады, храмы, заводы, предприятия оборонно-промышленного комплекса и научно-исследовательские институты. Для дезинфекции будут использованы многофункциональные авторазливочные станции АРС-14, АРС-14КМ и автономные приборы специальной обработки (АПСО) с применением комплектов ДКВ-1К.

К мероприятиям по специальной обработке привлечены около 60 военнослужащих Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО, задействоано более 20 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ
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