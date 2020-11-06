06.11.2020 (16:47)

В воинских частях 12-го Главного управления Минобороны России проведен День открытых дверей

4 ноября в рамках празднования Дня народного единства в соединениях и воинских частях 12-го Главного управления Минобороны России проведен День открытых дверей.

Родители военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях сержантов и солдат, увидели условия службы, жизни и быта своих сыновей, встретились с командованием воинских частей. На встречах были разъяснены вопросы возможности карьерного роста, поступления в высшие учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации.

Родственники военнослужащих остались довольны социально-бытовыми условиями их службы.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице