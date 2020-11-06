Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.11.2020 (16:47)

В воинских частях 12-го Главного управления Минобороны России проведен День открытых дверей

4 ноября в рамках празднования Дня народного единства в соединениях и воинских частях 12-го Главного управления Минобороны России проведен День открытых дверей.

Родители военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях сержантов и солдат, увидели условия службы, жизни и быта своих сыновей, встретились с командованием воинских частей. На встречах были разъяснены вопросы возможности карьерного роста, поступления в высшие учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации.

Родственники военнослужащих остались довольны социально-бытовыми условиями их службы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В мотострелковом соединении ЮВО в Волгограде чествовали военных разведчиков
В Вооруженных Силах РФ отмечается День военного разведчика
Министр обороны России поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником
В Военном университете состоялся показ фильма «Подольские курсанты»

Метки:
Праздники
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false