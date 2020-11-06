06.11.2020 (16:47)
В воинских частях 12-го Главного управления Минобороны России проведен День открытых дверей
4 ноября в рамках празднования Дня народного единства в соединениях и воинских частях 12-го Главного управления Минобороны России проведен День открытых дверей.
Родители военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях сержантов и солдат, увидели условия службы, жизни и быта своих сыновей, встретились с командованием воинских частей. На встречах были разъяснены вопросы возможности карьерного роста, поступления в высшие учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации.
Родственники военнослужащих остались довольны социально-бытовыми условиями их службы.
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