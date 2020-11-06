06.11.2020 (16:37)

Новейший ледокол «Евпатий Коловрат» войдет в состав Военно-Морского Флота в 2022 году

«Планируется, что строящийся в Санкт-Петербурге на предприятии «Судостроительная фирма «Алмаз» ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М войдет в состав Военно-Морского Флота в 2022 году. При проектировании и строительстве ледокола внедрен ряд инновационных решений. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов по итогам совещания в Адмиралтействе, на котором рассматривались вопросы проектирования, строительства и применения надводных кораблей и судов ВМФ.

В настоящее время на стапелях Судостроительной фирмы «Алмаз», входящей в Объединенную судостроительную корпорацию, идет насыщение корпуса ледокола соответствующим оборудованием. Водоизмещение ледокола «Евпатий Коловрат» составит 4 тыс. тонн, длина корпуса — 82 метра, ширина — 19 метров. Ледокол может развивать скорость до 14 узлов. Экипаж судна — около 30 человек. Автономность плавания — 1 месяц. Судно сможет ломать льды толщиной до метра.

«Сегмент программы военного кораблестроения, включающий в себя оснащение ВМФ России кораблями, ледоколами и судами обеспечения является одним из приоритетных с учетом активного освоения Военно-Морским Флотом Арктической зоны, обеспечения нормального функционирования Северного морского пути, гидрографических исследований Арктики», — отметил адмирал Николай Евменов.

По словам главкома, подтверждением правильного курса в области ледокольного судостроения и строительства боевых кораблей ледового класса является положительный опыт первых лет эксплуатации на Северном флоте новейшего ледокола «Илья Муромец», который показал в полной мере эффективность заложенных в него при проектировании характеристик. В сентябре–октябре текущего года «Илья Муромец» успешно решил поставленные задачи практически на всем протяжении Северного морского пути. То же самое можно сказать о многофункциональном судне тылового обеспечения «Эльбрус», имеющем ледовый класс. Это судно доказало способность качественно решать вопросы обеспечения Арктической группировки.

Строительство судов и кораблей ледового класса для ВМФ России предусмотрено программой военного кораблестроения и соответствует задачам Военно-Морского Флота, силы которого выполняют задачи во всех широтах, включая морские районы со сложной ледовой обстановкой.

«Главное командование ВМФ тесно взаимодействует в области развития ледокольного флота с проектно-конструкторскими организациями и предприятиями Объединенной судостроительной корпорации, а также выполняет функцию военно-научного сопровождения на этапе проектирования и строительства кораблей и судов ледового класса в интересах ВМФ России», — подчеркнул адмирал Николай Евменов.

Ранее генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил: «С Главным командованием ВМФ у нас постоянный контакт и тесное взаимодействие в области создания и строительства кораблей ледового класса. Этого требует обстановка. Северный морской путь становится не только перспективной транспортной артерией, но и залогом национальной безопасности. Это территория, уже имеющая огромный освоенный и потенциальный запас ресурсов на прибрежных территориях и шельфе. Россия ледокольная держава. Более того — главная ледокольная держава. Поэтому среди основных задач, которые ОСК решает в рамках развития Северного морского пути, конечно, создание ледоколов и судов усиленного ледового класса. Наши совместные усилия формируют российскую арктическую группировку и наглядно демонстрируют всему миру лидерство в освоении этого региона и обеспечение в нем безопасности».

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