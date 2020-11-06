06.11.2020 (16:22)

Выпускники учебного центра РВСН в городе Остров отправились в войска воинским эшелоном

Более 800 выпускников учебного центра Ракетных войск стратегического назначения, расположенного в городе Остров Псковской области, получивших специальности по эксплуатации систем энергообеспечения и эксплуатации инженерного вооружения, сдали выпускные экзамены и были направлены для прохождения дальнейшей службы в войска.

Воинский эшелон проделает путь через города и станции Псковской, Ленинградской, Тверской, Нижегородской, Кировской, Свердловской областей, а в Новосибирске состав будет объединён со вторым воинским эшелоном, вышедшим из Волгоградской области.

При подготовке воинского эшелона был проведен комплекс мероприятий по дезинфекции и санитарной обработке. Военнослужащие были обеспечены средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками, антисептиками и перчатками для рук).

Перед отправлением состава была также проведена термометрия температуры тела всех выпускников.

Сегодня в учебной сети РВСН готовятся специалисты более чем по

30 военно-учетным специальностям, среди которых механики-водители многоосных автомобилей, механики-водители и водители дорожных

и землеройных машин, специалисты систем энергоснабжения, специалисты по обслуживанию систем водоснабжения и другие.

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