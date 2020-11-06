06.11.2020 (16:31)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проходит сбор с военными медиками
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проводится сбор с офицерами и младшими специалистами медицинской службы.
В ходе мероприятия около 30 военных медиков отработают действия по погрузке и выгрузке условно раненых с применением подручных средств и подвесных систем для эвакуации пострадавших из военной техники, с воды и труднодоступных участков местности.
На разных этапах обучения специалистами медицинской службы наглядно продемонстрируют действия по оказанию помощи пострадавшим с различными травмами.
Сбор с военными медиками ОГРВ ПРРМ завершится сдачей зачетов и нормативов по специальной подготовке.
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