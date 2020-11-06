06.11.2020 (16:11)

Российские военнослужащие в Приднестровье очистили войсковое стрельбище от ВОП

В рамках подготовительного периода к новому учебному году в Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) саперы провели мероприятия по обезвреживанию и подрыву неразорвавшихся боеприпасов на войсковом стрельбище после ряда учений.

Перед началом очистки войскового стрельбища со специалистами инженерных подразделений было проведено около 170 учебных часов теоретических и практических занятий по специальной подготовке в рамках летнего периода обучения 2020 учебного года.

В ходе очистки войскового стрельбища ОГРВ ПРРМ инженерно-саперное подразделение обнаружило и обезвредило около 20 неразорвавшихся боеприпасов.

На сегодняшний день инженерно-саперным подразделением ОГРВ ПРРМ проведена очистка 100% территории войскового стрельбища, тем самым подготовив стрельбище к проведению занятий по боевой подготовке в 2021 учебном году.

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