06.11.2020 (16:08)

Стартовал Всероссийский конкурс плакатов «Юнармия против COVID-19»

Движение «Юнармия» объявило о начале Всероссийского конкурса плакатов «Юнармия против COVID-19». Он проходит в рамках одноименного проекта, который презентовали в Международном детском центре «Артек» на финале «Большой перемены». Продемонстрировать свой креатив может любой желающий: прием работ продлится до конца ноября 2020 года.

На конкурс принимаются плакаты, выполненные в любой технике. Для участия необходимо выложить свои работы в социальных сетях ВКонтакте и Instagram с хэштегом #юнармияпротивковид19. Пятеро выдающихся авторов получат дипломы и ценные подарки.

Ранее в движении разработали памятку с информацией о профилактике коронавирусной инфекции. В ней отображены основные меры предосторожности, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения — это ношение масок и перчаток в общественных местах, мытье и дезинфекция рук, санитарная обработка рабочих мест, ноутбуков, смартфонов и других поверхностей. Также в ней говорится о том, что до нормализации ситуации следует отказаться от привычных дружеских рукопожатий, заменив их обычными кивками головы.

«Разработанная памятка — это простые правила, способные снизить риск заражения вирусом. Да, мы все их давно знаем, но по каким-то причинам не всегда соблюдаем и придерживаемся. Безопасность начинается с себя — вот что хотят сказать этой акцией юнармейцы. Памятку с информацией можно не только раздавать своим друзьям в школе, но и распространять через социальные сети, охватывая тем самым намного больше людей», — отметил директор департамента военно-патриотической работы Главного штаба Юнармии Антон Кузнецов.

Коронавирус — это в то же время и положительный опыт. Юнармия успешно справилась с работой в новых для себя условиях, переведя все проекты и акции движения в режим онлайн. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой по видеосвязи с трансляцией в социальные сети проводилась Юнармейская Лига КВН. Юнармейцы провели соревнования в конкурсах «Приветствие», «Озвучка», «Импровизация». Выступления оценивали лидер движения Роман Романенко, директор программ Телевизионного творческого объединения «АМиК» Виктор Вдовиченко, заместитель генерального директора «АМиК», директор структуры лиг Москвы и Подмосковья Рубен Партевян, капитан команды «Русская дорога», финалист Высшей лиги 2018 года Алексей Кривеня, капитан команды «Юра», участник Высшей лиги 2020 года Гар Дмитриев и другие известные кавээнщики.

Стоит сказать и о Всероссийском чемпионате по компьютерным играм «КиберВесна». Масштабный турнир проходил со 2 по 21 апреля и объединил юнармейские команды со всей страны. Кстати, 12 октября стартовали игры нового, осеннего чемпионата «Юнармеец в сети». Любители компьютерных схваток смогут поучаствовать во множестве турниров, которые пройдут как в соло, так и в командном формате.

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