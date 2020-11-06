06.11.2020 (15:19)

Модернизированная РЛС и радиовысотомер поступили на вооружение радиотехнических полков ЦВО в Самарской и Новосибирской областях

Два радиотехнических полка объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Самарской и Новосибирской областях, получили модернизированную подвижную радиолокационную станцию (РЛС) П-18РТ «Терек» и подвижный радиовысотомер ПРВ-13П.

Модернизированная РЛС П-18РТ «Терек», поступившая в самарский радиотехнический полк, позволяет в автоматическом режиме обнаруживать цель, отслеживать ее координаты, а также пеленговать устройства постановки помех, определять их тактико-технические характеристики и выдавать информацию на командный пункт.

Подвижный радиовысотомер ПРВ-13П, поступивший в новосибирский радиотехнический полк, обладает расширенным диапазоном рабочих температур — от -40 до +50 градусов. Главной особенностью подвижного радиовысотомера ПРВ-13П является определение азимута, дальности и высоты цели, а также анализ воздушного пространства в сложной радиолокационной и помеховой обстановке.

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