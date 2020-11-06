06.11.2020 (16:17)
В октябре на военную службу по контракту в ЦВО было призвано более 2 тыс. человек
Пункты отбора на военную службу по контракту Центрального военного округа (ЦВО) призвали более 2 тыс. граждан, изъявивших желание проходить военную службу на профессиональной основе.
Все кандидаты прошли психологическое, медицинское и социально-профессиональное исследование, а также собеседование с представителями воинских частей. Граждане, заключившие контракт, будут проходить службу в соединениях и воинских частях Сухопутных войск и Воздушно-космических сил Центрального военного округа, а также в учреждениях и организациях Министерства обороны Российской Федерации.
Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.