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06.11.2020 (15:52)

Более 50 единиц современного вооружения и техники получил инженерно-саперный полк ЦВО, формируемый в Тюменской области

Более 50 единиц современного вооружения, военной и специальной техники получил инженерно-саперный полк 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), формируемый в Тюменской области. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«Парк вооружения полка пополнили более 50 единиц инженерной техники, в том числе станции комплексной очистки воды СКО-10К, инженерные машины разграждения ИМР-2, грузовая и дорожная техника в арктическом исполнении. Новый полк будет выполнять задачи инженерного обеспечения в Сибири. В том числе на ряде стратегических барьерных рубежей: рек Енисей, Обь и Ангара», — заявил генерал-полковник Александр Лапин.

Формирование полка завершится до 1 декабря. Структурно он войдет в состав 41-й общевойсковой армии ЦВО.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Инженерные войска
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