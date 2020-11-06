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06.11.2020 (15:33)

Комиссия Главного командования Сухопутных войск проинспектировала миротворческое соединение ЦВО под Самарой

Рабочая группа под руководством заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-лейтенанта Александра Матовникова проинспектировала миротворческое соединение Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированное в Самарской области.

В ходе инспекции генерал-лейтенант Александр Матовников заслушал доклад командира бригады полковника Павла Ершова о выполнении плана деятельности в текущем году.

Офицеры проверили ход перевода вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации, подготовку учебно-материальной базы к новому учебному периоду, который стартует 1 декабря.

Миротворческое соединение было сформировано 1 февраля 2005 года, в составе 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа. Военнослужащие соединения выполняли задачи в Абхазии, Приднестровье и Северной Осетии, неоднократно принимали участие в международных учениях по линии Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности.

Соединение полностью укомплектовано военнослужащими по контракту, оснащено современными образцами вооружения: бронетранспортерами БТР-82А, комплексами разведки, управления и связи «Стрелец», спутниковыми навигаторами ГЛОНАСС «Перунит-Б», «Грот-М», беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», «Леер-3» и «Тахион-3».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , МТО , Центральный военный округ , Главное командование Сухопутных войск
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