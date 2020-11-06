06.11.2020 (15:16)

Первый воинский эшелон с призывниками отправился из Новосибирска в Хабаровский край

Первый воинский эшелон с призывниками из Алтайского края, Новосибирской и Томской областей отправился сегодня с железнодорожной станции Новосибирск-Главный в Хабаровский край. Более 400 новобранцев из Сибири пополнят ряды Вооруженных Сил России на Дальнем Востоке страны.

Питание молодого пополнения на всем пути следования будет осуществляться в вагоне-ресторане. Накануне были подготовлены свежие продуктовые запасы — мясная и рыбная продукция, крупы, овощи, фрукты и соки. Перед отправкой состав эшелона был полностью продезинфицирован силами военнослужащих подразделений радиационной, химической и биологической защиты. В составе воинской команды находится врач (фельдшер), который организует медицинское обеспечение и следит за состоянием здоровья призывников.

В связи с ограничительными мерами, действующими на территории Новосибирской области, торжественная отправка новобранцев прошла без участия их родственников и со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Перед отправкой в войска призывники прошли обязательное тестирование на отсутствие COVID-19.

Все новобранцы на сборных пунктах были обеспечены военной формой одежды, несессерами, банковскими картами национальной платежной системы «Мир» и персональными электронными картами.

На все время пути следования призывники и администрация воинского эшелона обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками и дезинфицирующими растворами.

Всего с территории Сибирского федерального округа этой осенью для прохождения военной службы по призыву в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации будут отправлены около 10 тыс. человек.

Осенний призыв стартовал 1 октября и завершится 31 декабря текущего года.



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