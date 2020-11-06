06.11.2020 (14:38)

Участники Армейских международных игр-2020 подвели итоги и обсудили порядок их проведения в 2021 году

Сегодня состоялась международная конференция с участием представителей стран-организаторов АрМИ-2020 и военно-дипломатического корпуса. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

В работе конференции приняли участие делегации военных ведомств Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Узбекистан, Монголии, а также более 30 военных атташе из стран Азии, Африки, Европы и Америки.

На конференции военным атташе иностранных государств, представителями стран-организаторов конкурсов доведены итоговые результаты и места, занятые командами в ходе АрМИ-2020. Представители стран-организаторов Игр проинформировали своих коллег о мерах, принятых для проведения конкурсов на национальных территориях. Участники совещания дали высокую оценку проведенным Играм и отметили, что, не смотря на сложную эпидемиологическую обстановку и широкую географию проведения соревнований, они прошли организовано и привлекли внимание огромного числа болельщиков.

Участникам конференции были представлены особенности и порядок проведения новых конкурсов. Предлагается в ходе АрМИ-2021 провести конкурсы «Меридиан» для специалистов военно-топографической службы и «Тактический стрелок», в основу которого легли элементы армейской тактической стрельбы из различного стрелкового оружия.

Также в рамках планирующей конференции состоялось заседание международного организационного комитета по подготовке АрМИ-2021, на котором участники и организаторы Игр обсудили ряд организационных моментов, связанных с Положениями о судействе, работой Главной судейской комиссии, распределением конкурсов между странами и организацией информационного обеспечения.

Армейские международные игры–2021 года пройдут в период с 22 августа по 4 сентября. В ходе Игр планируется провести 34 международных конкурса с максимальным расширением географии их проведения.

Возможность проведения конкурсов АрМИ-2021 рассматривают около 20 государств (Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Индия, Израиль, Китай, Катар, Киргизия, Монголия, Пакистан, Россия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланка).

Организационный комитет АрМИ-2021 рассчитывает, что в следующем году в соревнованиях примут участие не менее 260 команд из более чем 45 стран.

П итогам Армейских международных игр–2020 первое место заняла сборная России, второе — команда Белоруссии, третье — сборная Узбекистана.

В 30 конкурсах Игр приняли участие 156 команд из 32 стран. Сборная России победила в 25 конкурсах, сборная Белоруссии — в четырех, сборная Узбекистана — в трех.

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