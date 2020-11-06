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06.11.2020 (14:44)

Подводная лодка «Старый Оскол» Черноморского флота готовится к межфлотскому переходу после завершения планового ремонта

Экипаж подводной лодки «Старый Оскол» Черноморского флота проходит проверку перед выходом в море для совершения межфлотского перехода из Балтийского моря в Чёрное после завершения планового ремонта.

Флагманские специалисты штаба Черноморского флота, прибывшие накануне в Балтийск, произвели допуск личного состава к выходу в море и проверили материальную часть.

В апреле 2019 года подводная лодка «Старый Оскол» вышла из Чёрного моря для совершения межфлотского перехода к месту планового текущего ремонта на одном из судоремонтных предприятий северо-запада России.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Подводные силы , Южный военный округ
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