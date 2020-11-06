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06.11.2020 (14:22)

В главной базе Северного флота встретили большой противолодочный корабль «Североморск» из арктического похода

Сегодня в главной базе Северного флота — городе Североморске — состоялась торжественная встреча из похода большого противолодочного корабля (БПК) «Североморск». Корабль был флагманом девятого арктического похода кораблей и судов Северного флота по морям Северного Ледовитого океана. После окончания похода в Арктику он выполнил поставленные задачи в Северной Атлантике во взаимодействии с танкером «Сергей Осипов».

Церемонию встречи корабля в Североморске возглавил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев. Он поздравил экипаж с успешным выполнением поставленных задач и возвращением в базу. По флотской традиции командующий флотом вручил командиру корабля капитану 1 ранга Анатолию Кожурову жареного поросёнка.

БПК «Североморск» находится в море три месяца. Им было пройдено более 12 тыс. морских миль и отработано свыше 10 тактических учений с применением артиллерийского, ракетного и морского противолодочного оружия. Корабль обеспечил высадку морского десанта на Таймыре и Чукотке, а также стрельбы из берегового ракетного комплекса «Бастион» на острове Земля Александры.

Во время арктического похода североморцы провели уроки мужества в школах городов Дудинка и Эгвекинот.

В честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне экипаж БПК «Североморск» провёл акцию Знамя Победы над Арктикой. В арктический поход моряки взяли копию Знамени Победы, которую поднимали вместе с Андреевским флагом во время выполнения важных задач.

Копия Знамени Победы, побывавшая в Арктике, будет передана в Военно-морской музей Северного флота.

БПК «Североморск» является постоянным участником дальних походов. За время службы он прошёл сотни тысяч морских миль и побывал во всех океанах. Средняя продолжительность его длительных плаваний составляет около полугода.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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