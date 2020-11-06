06.11.2020 (14:15)

На Северном флоте стартовал чемпионат по плаванию

Сегодня в Североморске в спортивном комплексе «Плавательный» Центрального спортивного клуба Армии состоялось открытие чемпионата Северного флота по плаванию и плаванию с автоматом.

Торжественную церемонию открытия соревнований провел помощник командующего Северным флотом – начальник физической подготовки полковник Павел Кошкарев, он напутствовал участников на упорную борьбу.

В чемпионате принимают участие военнослужащие соединений и воинских частей Кольской флотилии разнородных сил, подводных сил, армии ВВС и ПВО и армейского корпуса Северного флота. Всего — 10 команд.

Традиционно первенство проходит в четырех дисциплинах: на 100-метровую дистанцию брассом и вольным стилем, эстафета вольным стилем 4 по 50 метров и плавание с автоматом.

В прошлом году в чемпионате Северного флота по плаванию в общекомандном зачете «золото» завоевала команда Кольской флотилии разнородных сил, «серебро» досталось команде армии ВВС и ПВО, а «бронзу» получила команда армейского корпуса.

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