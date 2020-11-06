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06.11.2020 (14:30)

В общевойсковом объединении ЦВО в Сибири выполнено более 70 процентов работ по переводу ВВСТ на зимний режим эксплуатации

Военнослужащие соединений и воинских частей 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) продолжают перевод вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) на зимний режим эксплуатации. Специалисты уже выполнили более 70 % работ от запланированных.

Рабочие команды выполняют мероприятия сезонного обслуживания, включающие в себя замену топлива, масел и специальных жидкостей, работы по обслуживанию фильтров, аккумуляторных батарей, восстановлению лакокрасочного покрытия, рихтовочные и сварочные работы.

По завершении мероприятий перевода ВВСТ на зимний режим эксплуатации специальная комиссия проверит качество выполненных работ.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
МТО , Центральный военный округ
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