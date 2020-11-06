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06.11.2020 (13:59)

Мотострелки ЦВО в рамках учения предотвратили захват военной техники в Кузбассе

Военнослужащие подразделения антитеррора мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, в рамках комплексной тренировки отразили нападение условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) и предотвратили захват военной техники.

По замыслу учения, условный противник пытался проникнуть на территорию военных объектов с целью захвата оружия и военной техники. Группы антитеррора были подняты по тревоге, оперативно прибыли к месту выполнения задач и оцепили район. Под прикрытием боевых машин пехоты БМП-2 военнослужащие осуществили блокирование и уничтожение условного НВФ.

Кроме этого, подразделения антитеррора выполнили инженерную разведку местности на предмет наличия взрывных устройств, вместе с пожарными командами соединения отработали вопросы совместных действий при возможном возникновении взрыва и пожара на территории воинской части, а также в составе групп антитеррора и военных медиков выполнили эвакуацию условно раненых военнослужащих и оказание первой помощи.

Для создания реальной обстановки в учении использовались различные средства имитации, холостые боеприпасы и взрывпакеты.

В мероприятии принимали участие более 300 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц военной техники.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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