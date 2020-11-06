06.11.2020 (14:02)

Военнослужащие ЦВО отразили нападение условных диверсантов на военный аэродром под Самарой

Военнослужащие соединения связи и миротворческой бригады Центрального военного округа (ЦВО) на антитеррористическом учении отразили нападение условных диверсантов на военный аэродром под Самарой.

По замыслу тактических действий, противник спланировал захват вертолетов Ми-8. Для внесения неразберихи боевики подожгли автомобильные шины на краю аэродрома и двинулись через КПП для захвата авиационной техники.

Поднятые по тревоге дежурные силы под прикрытием бронеавтомобилей «Тигр» вступили бой. Военнослужащие уничтожили условных диверсантов, проникших на аэродром, из автоматов АК-74, снайперских винтовок СВД и пулеметов «Печенег». Расчеты на пожарных машинах потушили возгорание.

В антитеррористическом учении приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 10 единиц военной техники.

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