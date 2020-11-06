Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.11.2020 (14:02)

Военнослужащие ЦВО отразили нападение условных диверсантов на военный аэродром под Самарой

Военнослужащие соединения связи и миротворческой бригады Центрального военного округа (ЦВО) на антитеррористическом учении отразили нападение условных диверсантов на военный аэродром под Самарой.

По замыслу тактических действий, противник спланировал захват вертолетов Ми-8. Для внесения неразберихи боевики подожгли автомобильные шины на краю аэродрома и двинулись через КПП для захвата авиационной техники.

Поднятые по тревоге дежурные силы под прикрытием бронеавтомобилей «Тигр» вступили бой. Военнослужащие уничтожили условных диверсантов, проникших на аэродром, из автоматов АК-74, снайперских винтовок СВД и пулеметов «Печенег». Расчеты на пожарных машинах потушили возгорание.

В антитеррористическом учении приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 10 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военные медики приступили к лечению пациентов с коронавирусом еще в двух больницах Курганской области
Российские разведчики военной базы провели учения с использованием комплексов разведки в Таджикистане
В Самарской области более 10 тыс. школьников пополнили ряды Юнармии с начала года
Более 3 тыс. человек пополнили ряды Юнармии ЦВО в октябре

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false