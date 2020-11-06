06.11.2020 (14:12)

Партия новейших автоматов Калашникова АК-12 поступила на вооружение спецназа ЮВО в Карачаево-Черкесии

Партия из 100 новейших автоматов Калашникова АК-12 поступила на вооружение подразделения специального назначения Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии.

Модифицированный автомат обладает повышенной кучностью стрельбы, запасом живучести ствола, для производства которого использована новая технология, улучшение эргономики оружия повысило удобство эксплуатации.

Масса автомата составляет 3,5 кг, дальность прямого выстрела – 440 м. Можно вести огонь в трех режимах: очереди, отсечка по два выстрела и одиночные. На автомате впервые установлены планки Пикатинни. Скорострельность оружия – 650 выстрелов в минуту.

Для автомата разработан новый магазин, который можно использовать как упор для стрельбы. Также появились окна идентификации.

5,45 мм автомат Калашникова АК-12 разработан концерном «Калашников» в рамках программы «Ратник» как элемент перспективного комплекса оснащения военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и в конце 2018 года был принят на вооружение.

АК-12 позиционируется как новая платформа, на базе которой будет разработано оружие разного калибра и назначения – как военного, так и гражданского.

В ближайшее время на общевойсковом полигоне ЮВО военнослужащие спецназа проведут пристрелку и обслуживание оружия.

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