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06.11.2020 (13:55)

В подразделения 150-й мотострелковой дивизии ЮВО прибыли призывники из Республики Крым

В подразделения 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ростовской области, прибыли призывники из Республики Крым для прохождения военной службы по призыву в рядах Вооруженных сил России.

Отправка военнослужащих прошла при строгом соблюдении санитарных и противоэпидемических мер.

Все новобранцы накануне убытия сдали тест на COVID-19, получили средства индивидуальной защиты: маски, бахилы, перчатки и антисептики. По прибытии в войска призывники прошли медицинский осмотр, включающий повторное тестирование на наличие инфекции.

Проходить службу военнослужащие будут в подразделениях 150-й мотострелковой дивизии ЮВО. Новобранцы размещены в солдатских общежитиях, где регулярно проводится специальная обработка, а также имеется все необходимое для комфортного проживания.

По окончании периода изоляции с военнослужащими начнутся практические занятия, после чего молодых солдат приведут к Военной присяге. Церемония приведения к Военной присяге будет проводиться без присутствия родственников в целях недопущения возможного распространения коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ
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