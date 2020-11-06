06.11.2020 (13:41)

Военнослужащие ЮВО – участники учения «Дружба-2020» ознакомились с учебными объектами подразделений спецназа вооруженных сил Пакистана

Военнослужащие роты специального подразделения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) ознакомились с объектами учебно-материальной базы полигона подразделений специального назначения вооруженных сил Исламской Республики Пакистан в населенном пункте Тарбела в рамках совместного российско-пакистанского военного учения «Дружба-2020».

В учении будет задействована вся база, состоящая из более 50 учебных точек.

Военнослужащие ЮВО посетили скалодром, спортивный стадион, зал боевых искусств, полосу препятствий, включающую ров, трёхметровую стену, канатную лестницу, подвесной мост, а также полосу психологической подготовки.

Российские военнослужащие изучили горно-спортивный комплекс центра, напоминающий по структуре российскую «Тропу разведчика». Протяженность комплекса – до 1 км, он включает около 30 различных препятствий, в том числе каменные стенки, подземные ходы и фрагменты городских сооружений.

Пятое совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба-2020» проходит в период с 5 по 21 ноября на территории Пакистана. В нем принимают участие более 70 военнослужащих подразделения специального назначения 49-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной на Ставрополье.

Учение, направленное на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран, проводится в соответствии с планом международного военного сотрудничества.

Справочно:

Совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба» проводится с 2016 года, в котором от Вооруженных Сил РФ принимают участие военнослужащие горной мотострелковой бригады и роты спецназа ЮВО, дислоцированных в Карачаево-Черкесии и на Ставрополье.

В 2020 году пройдет пятое совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба-2020», первое учение проводилось в Пакистане. Это уже третье совместное военное учение, которое будет проводиться в Исламской Республике Пакистан, еще два прошли на территории ЮВО, на Кубани и в горной местности Карачаево-Черкесской Республики.

Всего на учение будут привлечены более 150 военнослужащих России и Пакистана.

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