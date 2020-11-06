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06.11.2020 (13:38)

В мотострелковом соединении ЮВО в Волгограде стартовал месячник «За здоровый образ жизни»

В мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном  в Волгоградской области, стартовал месячник «За здоровый образ жизни».

Программа месячника нацелена на укрепление здоровья военнослужащих путем осуществления комплекса психолого-педагогических и профилактических мероприятий.

В ходе месячника будут проведены около 30 профилактических бесед, встреч, круглых столов и информационно-воспитательных занятий с личным составом о вреде курения и спиртных напитков, а также о запрещении употребления наркотических веществ.

Все мероприятия направлены на пропаганду здорового образа жизни среди военнослужащих, воспитание культуры здоровья и распространение идей здорового образа жизни.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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