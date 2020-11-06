06.11.2020 (13:04)

Артиллеристы Каспийской флотилии провели совместную тренировку по стрельбе и управлению огнём с расчётами БпЛА «Орлан-10»

Артиллерийские подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) провели тренировку по стрельбе и управлению огнём (СиУО) на полигоне Аданак в Дагестане с привлечением расчётов беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

В ходе тренировки были задействованы комплексы беспилотного воздушного наблюдения и разведки БпЛА «Орлан-10».

Использование комплекса «Орлан-10» позволяет проводить контроль над земными объектами в труднодоступной местности. Пуск беспилотника выполняется с разборной катапульты, средняя скорость полета варьируется от 75 до 170 км/ч в зависимости от поставленных задач. «Орлан-10» может пребывать в воздухе до 18 часов и обеспечивать непрерывную передачу данных (координаты, высоту, характер цели, размеры) на командно-наблюдательные пункты (КНП).

На этапе выполнения артиллерийских стрельб боевую работу расчётов БпЛА по обнаружению и поражению целей координировали подразделения артиллерийской разведки.

С помощью беспилотников военнослужащим удалось обнаружить командные пункты, боевую технику и инженерные сооружения условного противника и передать их координаты на КНП. В свою очередь, артиллеристы сосредоточенным огнём 122-мм гаубиц Д-30 и 120-мм миномётных комплексов 2С12 «Сани» поразили полноразмерные мишени, имитирующие боевую технику и огневые средства условного противника на расстоянии от 3 до 12 км.

Контроль выполнения огневых задач, а также результаты поражения целей выполнялись с помощью БпЛА, летательные аппараты проходили над целями примерно на высоте около 250 м и передавали точные сведения для руководителей стрельб.

Всего к тренировке по СиУО было привлечено около 200 артиллеристов морской пехоты КФл, задействовано более 20 единиц артиллерийских орудий и миномётов.

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